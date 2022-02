Expo peinture 3D – Gwen Le Grand Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Expo peinture 3D – Gwen Le Grand Île-Tudy, 18 août 2022, Île-Tudy. Expo peinture 3D – Gwen Le Grand rue de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-08-18 10:00:00 – 2022-08-24 19:00:00 rue de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Après mes études aux Beaux-Arts de QUIMPER et diplôme en poche, je me lance pour quelques années dans l’aquarelle. L’envie de toucher à tout me pousse très vite à travailler la matière et dans des dimensions qui éclatent en sortant au-delà du support en bois enduit de sable poncé. Les cadres à distance accentuent les lignes, la lumière, le relief…. D’autres formes naissent dans mon atelier, mes tableaux rectangles prennent des vagues et ondulations. Les cubes avec une histoire de paysages de mer, campagne ou autres sujets se racontent sur les 6 faces. Bien d’autres idées suivent et suivront.

Expositions dans de nombreuses galeries, salons de peintures. Expositions de groupes ou personnelles. gwenlegrand@free.fr +33 6 65 00 37 16 Après mes études aux Beaux-Arts de QUIMPER et diplôme en poche, je me lance pour quelques années dans l’aquarelle. L’envie de toucher à tout me pousse très vite à travailler la matière et dans des dimensions qui éclatent en sortant au-delà du support en bois enduit de sable poncé. Les cadres à distance accentuent les lignes, la lumière, le relief…. D’autres formes naissent dans mon atelier, mes tableaux rectangles prennent des vagues et ondulations. Les cubes avec une histoire de paysages de mer, campagne ou autres sujets se racontent sur les 6 faces. Bien d’autres idées suivent et suivront.

Expositions dans de nombreuses galeries, salons de peintures. Expositions de groupes ou personnelles. rue de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse rue de la Pointe Galerie de la Pointe Ville Île-Tudy lieuville rue de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Expo peinture 3D – Gwen Le Grand Île-Tudy 2022-08-18 was last modified: by Expo peinture 3D – Gwen Le Grand Île-Tudy Île-Tudy 18 août 2022 finistère Île-Tudy

Île-Tudy Finistère