Combrit Finistère L’exposition « André Dauchez, peintre des estuaires et du vent » présentera le travail de l’artiste dans sa région de prédilection, la Bretagne, à travers la diversité de ses œuvres (dessins, gravures, peintures, livres illustrés, photographies).

Une centaine d'œuvres seront exposées, issues pour la plupart de collections privées. Membre de la « Bande Noire », André Dauchez a représenté dans ses œuvres la Bretagne, et plus particulièrement le Pays Bigouden, le dur travail des goémoniers, les magnifiques ciels bretons, les petites maisons nichées au creux des dunes, les arbres tordus par le vent, les anses paisibles des rivières, les chapelles et les calvaires de granit, les dunes battues par les vents.

