Brestois de naissance, Jean-Yves Marrec vit et se consacre aujourd’hui à son art à Pleyben dans son atelier. Si le pastel est pour lui une véritable passion, il doit beaucoup aux couleurs et harmonies iodées de son Finistère. Il s’est formé au fil du temps au contact d’amis peintres et de différentes rencontres. Sa carrière professionnelle lui a fait côtoyer « la couleur » de toutes les manières possibles. Peintre décorateur, il suit ensuite une longue formation qui lui fait approfondir le travail sur la théorie des couleurs, les perspectives dans leur ensemble, la pédagogie et l’histoire de l’Art, et devient alors formateur en peinture.

Membre des Pastellistes de France, son travail a été récompensé à de nombreuses reprises, et ses pastels figurent dans des collections privées aussi bien en France qu’à l’étranger.

jeanyvesmarrec@orange.fr +33 6 98 63 95 95 http://www.jeanyvesmarrec.weonea.com/

