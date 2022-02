Expo pastel et acrylique – Colette AULNETTE Treffiagat, 8 août 2022, Treffiagat.

Expo pastel et acrylique – Colette AULNETTE L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

2022-08-08 – 2022-08-14 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère Treffiagat

« Originaire de Rennes, j’ai depuis toujours été attirée par l’art.

Très longuement immobilisée suite à un grave accident de la route, je m’essaye

alors au croquis et à l’aquarelle.

Lors de mon arrivée à Quimper en 1985, j’intègre un cours privé de dessin et de

peinture où je découvre le pastel sec. Véritable révélation, cette technique

m’enthousiasme et m’amène à rencontrer un maître pastelliste auprès duquel

j’approfondis ma technique lors de plusieurs stages.

Tout de poésie et de lumière, le pastel m’inspire profondément et me permet de

m’épanouir pleinement à travers ma passion. En outre, son velouté et sa douceur

correspondent au rendu que j’aime apporter à mon travail, en particulier à mes

portraits. Ces visages d’enfants, souvenirs de nombreux voyages m’ont valu

plusieurs premiers prix lors d’expositions à Quimper, en Ille et Vilaine ainsi que

dans le Morbihan.

Par ailleurs, je me plais également à travailler à l’acrylique sur divers thèmes tels

que des scènes familiales de plages bigoudènes, la flore ou encore l’abstrait ».

asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15

dernière mise à jour : 2022-02-22 par