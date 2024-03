Expo & parade de véhicules d’avant guerre Creully sur Seulles, samedi 13 juillet 2024.

Expo & parade de véhicules d’avant guerre Creully sur Seulles Calvados

Fêtons la liberté retrouvée

Pour le 80ème anniversaire du débarquement.

Samedi 13 juillet 2024 à partir de 15h

Creully , place Paillaud

Venez avec votre ancienne (avant 1945) et en tenue d’époque ,en moto ,en vélo ou en simple visiteur pour un après midi de fête .

une surprise vous attend en fin de journée et pour la soirée.

Inscription obligatoire ,creully.camp@gmail.com

Fêtons la liberté retrouvée

Pour le 80ème anniversaire du débarquement.

Samedi 13 juillet 2024 à partir de 15h

Creully , place Paillaud

Venez avec votre ancienne (avant 1945) et en tenue d’époque ,en moto ,en vélo ou en simple visiteur pour un après midi de fête .

une surprise vous attend en fin de journée et pour la soirée.

Inscription obligatoire ,creully.camp@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 15:00:00

fin : 2024-07-13 19:00:00

Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie creully.camp@gmail.com

L’événement Expo & parade de véhicules d’avant guerre Creully sur Seulles a été mis à jour le 2024-03-26 par Calvados Attractivité