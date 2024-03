[EXPO] Olivier Giner, Chris Foetus Sztermula, JLG & Claire Sanchez CMS (communauté municpale de santé) Toulouse, lundi 1 avril 2024.

[EXPO] Olivier Giner, Chris Foetus Sztermula, JLG & Claire Sanchez CMS (communauté municpale de santé) Toulouse 1 – 5 avril

Exposition Olivier Giner, Chris Foetus Sztermula, Jean Luc Garcia & Claire Sanchez

Vernissage le vendredi 5 Avril à 19h00

L’association Autis’mo et plus… poser des mots est née en 2019 par la volonté de quelques citoyens bénévoles. Elle est implantée dans la commune de Saint-Jean (31) qui la soutient et l’encourage. Petit à petit, elle grandit et multiplie ses activités.

Nous aurions pu créer une association sur l’autisme, une de plus, parmi tant d’autres. Il nous a semblé plus opportun de créer une association qui œuvre pour l’acceptation de la différence.

L’association a pour objet de créer un lieu de rencontres, d’échanges, de ressources pour les familles concernées par la différence, avec ou sans handicap.

L’association s’adresse aussi aux professionnels sensibilisés à ce sujet : favoriser l’inclusion des enfants avec des enfants à développement ordinaires. Car nous pensons que c’est avec les enfants que l’on peut agir tout de suite pour construire des individus biens dans leurs peaux et ouverts sur le monde de demain.

Il nous semble important dans cette association d’être au contact des choses qui rendent meilleurs. Pour garder un champ de vision le plus élargi possible… Pour combattre les vicissitudes de la vie. Pour se réinventer, pour ne pas être que dans le discours, mais aussi dans l’action. Être là simplement. »

Plus d’infos ici ; https://autismoetplus.com/qui-sommes-nous/

CMS (communauté municpale de santé) 2 rue malbec 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne