Expo – Nightmare Galerie Art Maniak Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la parution du livre “Nightmare 2” la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur le dessinateur Thibault Colon de Franciosi et la scénariste Johanna Zaïre. Du 12 au 28 octobre 2023, une exposition-vente de planches originales réunira une sélection d’œuvres.

L’album “Nightmare” :

Cet album hybride entre bande dessinée, roman et livre illustré nous fait rentrer dans un monde post-apocalyptique fort en émotions. Eve et Théo se réveillent sans aucun souvenir dans un monde où la population semble avoir disparu, ils se mettent en quête de trouver des réponses. Que s’est-il passé ? Très vite, ils se rendent compte que le danger rôde… infâme et cauchemardesque…

Un duo aux manettes :

Ensemble à la scène comme à la ville, Thibault et Johanna savent se compléter pour apporter aux lecteurs une ambiance unique et forte en émotion. Le talent d’écrivaine de Johanna et le coup de crayon incisif de Thibault font des étincelles sur le papier. Leurs idées s’entremêlent parfaitement et donnent un univers complètement unique.

Le mot de la galerie sur l’exposition :

Cette exposition mettra en avant les planches originales, de l’album “Nightmare”, dessinées par Thibault Colon de Franciosi mais aussi des œuvres de grands formats issues de l’univers post-apocalyptique de cet ouvrage. L’artiste se sert de l’encre et de l’aquarelle pour donner vie à des dessins très forts en sensations. Par ailleurs, plus les dessins sont grands plus le spectateur entre avec force dedans et se fait littéralement happer. Une expo à voir pour en prendre plein les yeux !

À découvrir en exclusivité :

Les planches originales du second tome de “Nightmare”

De grandes illustrations sur l’univers de “Nightmare”

Galerie Art Maniak 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

Contact : https://art-maniak.com/index.php/thibault-colon-de-franciosi-et-johanna-zair-nightmare/

Thibault Colon de Franciosi