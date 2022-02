Expo « Neuro Bug » à Urban Parc Alès Alès, 4 février 2022, AlèsAlès.

Pour sa deuxième exposition en partenariat avec Urban Parc. L’association Art’Attack vous présente les peintures sur toiles de Neuro Bug !Un artiste influencé d’abord par le mouvement Punk puis par celui de la Techno. Fondateur du label No-Tek Records, archiviste et photographe compulsif, il passe son temps à photographier tags et graffitis dans les friches où il traine. Il dessine, peint, sculpte sur divers médium de récupération.Ses peintures sont denses, brutes, obsessionnelles, chaotiques, ultra colorées, acides. Abstraction figuratives et organiques dans laquelle s’animent une multitude de mondes, de visions monstrueuses où se télescopent des corps dans une sorte de danse frénétique, burlesque et psychédélique. Get ready !Rendez-vous Vendredi 04 Février à 18h00 pour le vernissage de l’exposition !Entrée libre, verre de l’amitié à 19h30 et animation musicale tout au long de la soirée.Restau et bar ouvert. Trampoline et skatepark accessible.Horaires d’Urban Parc :En période scolaire : Ouvert du mercredi au dimanche, le mercredi de 11h00 à 19h00, le jeudi de 11h à 15h00, le vendredi de 11h00 à minuit et enfin le samedi et dimanche de 11h00 à 19h00.Pendant les vacances : Ouvert en 7/7jours, de 11h00 à 19h00 *Infos pratiques :- Vernissage le vendredi 04 Février 2022- Exposition visible du 04 Février au 31 Mars 2022- Où? : Urban Parc à Alès- Quand ? : Horaires variables selon période scolaire, cf texte de l’annonce- Tarif : Entrée libre pour l’exposition, activités et restauration en plus- Informations complémentaires auprès d’Urban Parc, par téléphone au 04 66 43 35 76 ou par mail à urbanparc.ales@gmail.com

