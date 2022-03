EXPO N°30 AU HANG-ART Saffré Saffré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saffré

EXPO N°30 AU HANG-ART Saffré, 26 mars 2022, Saffré. EXPO N°30 AU HANG-ART Saffré

2022-03-26 – 2022-05-17

Saffré Loire-Atlantique Saffré L’expo n°30 accueillera 7 Artistes : Jean-Paul Baudouin, Marido Lannou, Benoit Moreau, Bernard Nicolas, Pierre Nigault, Lucie Renaud Gamache et Claire Richez.

+ en intrus invité : Sébastien Chavin

+ en extérieur des dessins tirés sur bâches de Olivier Josso Hamel et Laure Del Pino

+ la collection (un copieux méli-mêl’art avec 250 pièces de la collection disponibles à la vente) Visites accompagnées assises sous forme de mini-conférences avec présentation des artistes à 15h, elles seront limitées à 20 personnes ; il est donc préférable de réserver par e-mail Ouvert au public les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 ou en semaine sur rdv. Tout public

Gratuit le week-end et les jours fériés / Payant en semaine. Informations auprès de l’association ABBAC dont la direction artistique est assurée par François Chauvet Venez découvrir ce lieu d’exposition dédié à l’art singulier… hang-art@orange.fr +33 2 40 77 22 10 http://www.hang-art.fr/ L’expo n°30 accueillera 7 Artistes : Jean-Paul Baudouin, Marido Lannou, Benoit Moreau, Bernard Nicolas, Pierre Nigault, Lucie Renaud Gamache et Claire Richez.

+ en intrus invité : Sébastien Chavin

+ en extérieur des dessins tirés sur bâches de Olivier Josso Hamel et Laure Del Pino

+ la collection (un copieux méli-mêl’art avec 250 pièces de la collection disponibles à la vente) Visites accompagnées assises sous forme de mini-conférences avec présentation des artistes à 15h, elles seront limitées à 20 personnes ; il est donc préférable de réserver par e-mail Ouvert au public les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 ou en semaine sur rdv. Tout public

Gratuit le week-end et les jours fériés / Payant en semaine. Informations auprès de l’association ABBAC dont la direction artistique est assurée par François Chauvet Saffré

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saffré Autres Lieu Saffré Adresse Ville Saffré lieuville Saffré Departement Loire-Atlantique

Saffré Saffré Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saffre/

EXPO N°30 AU HANG-ART Saffré 2022-03-26 was last modified: by EXPO N°30 AU HANG-ART Saffré Saffré 26 mars 2022 Loire-Atlantique Saffré

Saffré Loire-Atlantique