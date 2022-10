Expo – Murmures feutrés Penmarch, 23 octobre 2022, Penmarch.

190 rue de la Corniche L’Atelier de la Corniche Penmarch Finistre L’Atelier de la Corniche 190 rue de la Corniche

2022-10-23 – 2022-10-30

Elodie

Mes dessins et gravures célèbrent la nature.

J’arpente les chemins du Pays Bigouden depuis de nombreuses années et j’y puise l’inspiration pour mon travail.

Le murmure évoque l’écho du ressac, des branches dans le vent, du bruissement des herbes folles…

Cette nature est belle et diverse, sauvage ou apprivoisée mais toujours poétique. Je cherche à faire émaner cette poésie par le trait du dessin, tantôt fort, tantôt fragile.

La Linogravure me permet d’expérimenter le creux et le plein. J’aime creuser, découper, assembler, encrer de couleur ces paysages.

Aurélie

La nébuleuse, feutrière expérimentale…

C’est la recherche d’une matière brute et naturelle à travailler, qui m’a tranquillement fait cheminer vers le feutre de laine.

C’est aussi une histoire de rencontres : d’abord la rencontre d’artistes feutrières, puis la rencontre d’éleveurs et tondeurs de moutons, et bien sûr la rencontre des moutons (locaux !).

La laine est une matière noble, une fibre naturelle qui offre un univers de douceur, de protection, et de chaleur. Elle a la particularité d’être résistante, isolante, imperméable, absorbante…

J’expérimente la création en feutre artisanal pour la réalisation d’objets décoratifs et d’accessoires. Le feutre est une matière surprenante ! Et selon les fibres, la densité, et la souplesse du feutre créé, celui-ci nous laisse parfois l’action de le sculpter ou de le modeler.

+33 2 98 58 50 87

