Expo mosaïques – Marie-France Le Lay

Expo mosaïques – Marie-France Le Lay, 7 juillet 2022, . Expo mosaïques – Marie-France Le Lay

2022-07-07 – 2022-07-13 Après 40 ans passés à Paris, Marie-France Le Lay vit aujourd’hui à Concarneau. Elle pratiquait la peinture à l’huile depuis 10 ans et a découvert la mosaïque, il y a cinq ans.

« C’est devenu une passion. Quand je crée une pièce, je cogite la nuit et je réalise le jour. Je travaille à partir de divers matériaux, l’ardoise, la pâte de verre, du bois flotté. » Après 40 ans passés à Paris, Marie-France Le Lay vit aujourd’hui à Concarneau. Elle pratiquait la peinture à l’huile depuis 10 ans et a découvert la mosaïque, il y a cinq ans.

« C’est devenu une passion. Quand je crée une pièce, je cogite la nuit et je réalise le jour. Je travaille à partir de divers matériaux, l’ardoise, la pâte de verre, du bois flotté. » dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville