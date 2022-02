EXPO – MOLIÈRE 2022 : DE LA SCÈNE À LA TOILE Montpellier, 4 mars 2022, Montpellier.

Pour célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Molière, dramaturge français le plus représenté, lu et traduit dans le monde entier, le Conseil départemental de l’Hérault, sous le commissariat de l’association Line Up, invite 13 artistes contemporains à revisiter les plus grandes pièces théâtrales de l’artiste.

Zeklo, Difuz, Aheneah, Loraine Motti, Sowat, Olivier Bonhomme, Levalet, Jace, Ador, Madame, Gaétan Vaguelsy, Arkane, Mara posent un regard actuel sur l’œuvre de Molière.

Les comédies de Molière sont toujours une véritable source d’inspiration pour les metteurs en scène, scénographes, plasticiens, écrivains, illustrateurs. Ils sont nombreux ceux qui par le crayon, la plume ou le burin ont illustré ce grand auteur. Parmi les tout premiers, on peut citer Pierre Brissart (1645-1682) ou Horace Vernet (1789-1863) ; plus proche de nous, Albert Dubout (1905-1976), dessinateur humoristique, a croqué de son trait si caustique les personnages grotesques de Molière ou encore le pochoiriste C215 a apposé à plusieurs reprises le portrait de Molière dans le quartier du Marais* à Paris, théâtre d’une vive émulation intellectuelle et artistique au XVIIème siècle.

La puissance comique de Molière semble plus que jamais utile face aux radicalités de notre époque. Ses convictions ont toujours été de réconcilier la société en moquant ses outrances, en la poussant à se remettre perpétuellement en question pour atteindre le mieux qu’elle puisse, une certaine harmonie sociale. C’est peut-être la raison pour laquelle son œuvre résonne encore en nous quatre siècles plus tard.

* En 1644, la troupe de Molière emménage au 32 Quai des Célestins.

PRATIQUE EXPO

• Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

• Visite guidée de l’exposition : les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h

• La visite folle de l’exposition : le samedi 14 mai de 19h à 23h

Lors de la nuit des musées, venez assister à une visite guidée hors du commun placée sous le signe de la folie !

• Visite guidée de l’exposition en anglais : samedi 14 mai à 17h

In english please ! De langue maternelle ou non, venez découvrir notre dernière exposition « Molière 2022 : de la toile à la scène » avec une visite commentée en anglais. Qui sont les artistes sélectionnés pour donner leur vision des pièces de Molière ? Quels messages se cachent derrière les scènes colorées ? Vous saurez tout !

• Livret découverte et audioguides disponibles à l’accueil

• Visite LSF : samedi 7 mai à 16h

Sur inscription evaneeckhaute@herault.fr

• Visites et ateliers pour les groupes scolaires

Sur inscription serviceprogrammation@herault.fr

