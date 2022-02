Expo « Mission Potager » La Chapelle-Saint-Laurent La Chapelle-Saint-Laurent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Expo « Mission Potager » La Chapelle-Saint-Laurent, 5 avril 2022, La Chapelle-Saint-Laurent. Expo « Mission Potager » Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent

2022-04-05 – 2022-04-14 Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque

La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres La Chapelle-Saint-Laurent EUR Une exposition pour découvrir les fruits et légumes et comprendre l’importance de les consommer à la bonne saison, le tout en s’amusant. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec nos aînés autour de l’art du jardinage.

