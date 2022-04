Expo – Mikio Watanabé, graveur Penmarch, 2 juillet 2022, Penmarch.

Expo – Mikio Watanabé, graveur Vieux phare Rue des Naufragés Penmarch

2022-07-02 10:30:00 – 2022-08-31 18:30:00 Vieux phare Rue des Naufragés

Penmarch Finistère

Mikio Watanabe, graveur japonais, quitte le Japon en 1977, après des études à Tokyo, pour vivre à Paris. C’est entre 1979 et 1981 qu’il apprend la gravure, sous la conduite de Stanley William Hayter et se spécialise notamment dans le technique de la manière noire. Tirant du procédé un rendu feutré très épuré et employant parallèlement la photographie et l’aquarelle, Watanabe élabore son travail autour d’une esthétique intimiste du nu et des formes naturelles. Watanabe s’est installé à Pierric, en Bretagne, en 1999 et possède depuis 2001 un atelier à Paris. “Je suis absolument convaincu qu’au cœur de toutes les choses de ce monde, il y a quelque chose de très simple et pur qui va au-delà de la complexité des apparences. Cette pureté est en elle-même puissante et magnifique. Je crée afin de toujours être en mesure de ressentir et de partager cette beauté avec les autres.” Mikio Watanabe

phares@penmarch.fr +33 2 98 58 72 87 http://www.penmarch.fr/

Vieux phare Rue des Naufragés Penmarch

