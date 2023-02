Expo : Matthieu RICARD ” Emerveillement Patagonie “, 30 avril 2023, Carlux OT du pays de Fénelon Carlux.

Expo : Matthieu RICARD ” Emerveillement Patagonie ”

650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne

2023-04-30 10:00:00 – 2023-06-19 17:00:00

Carlux

Dordogne

Carlux

[PARTENARIAT RENCONTRES CLICLAC MONTIGNAC]

Depuis de nombreuses années, Matthieu Ricard photographie également les paysages, les maîtres spirituels, et les populations de la grandiose région himalayenne.

Le mont Fitz Roy (3 359 m), également connu sous le nom de cerro Chaltén, est une montagne située près du village d’El Chaltén, en Patagonie, à la frontière entre l’Argentine et le Chili. Le Fitz Roy se trouve dans la province de Santa Cruz et dans la région de Magallanes et de l’Antarctique chilien. Il fut gravi pour la première fois en 1952 par Lionel Terray et Guido Magnone.

Matthieu Ricard

Carlux

