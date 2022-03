EXPO MAISON – RENAISSANCE PAR ISABELLE RIPOCHE À DIVATTE-SUR-LOIRE Divatte-sur-Loire Divatte-sur-Loire Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire

"RENAISSANCE" par Isabelle Ripoche : Carnet de vol d'une femme qui, pendant les confinements, s'est découvert un talent pour la peinture. Elle peint à l'acrylique et suivant ses humeurs dépose ses émotions pleines de couleurs sur la toile. /// ExpoMaison est une action portée par la commune de Divatte-sur-Loire, qui permet à des artistes amateurs d'exposer leurs œuvres, le temps d'un week-end, et de partager leur passion.

Exposition de peinture "Renaissance" par Isabelle Ripoche dans le cadre d'Expo-maison à Divatte-sur-Loire

Espace Jean Clareboudt 30 Rue du Calvaire Divatte-sur-Loire
2022-04-16 – 2022-04-17

