Expo – Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec, 24 septembre 2022, Tréguennec.

Expo – Maison de la Baie d’Audierne Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec

2022-09-24 14:00:00 – 2022-09-25 18:00:00 Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne

Tréguennec 29720 Tréguennec

Expos photos :

– Chemin de pierres : chapelles dolmens, calvaires, menhirs ou simples croix sont un marqueur fort de l’image de la Bretagne touristique. un parcours de 24 grandes photos de Roland Chatain dans la cour est de l’ancienne ferme de St-Vio vous est proposé pour découvrir sous un angle insolite, ces témoignages de notre passé.

– Hirondelles et martinets : il existe en France 5 espèces d’hirondelles et 3 de martinets. Serge Kergoat dresse leur portrait et nous apprend à les différencier. Il présente aussi les menaces qui pèsent sur ces oiseaux fragiles et quelques façons de les aider pour qu’ils puissent revenir chez nous, année après année, pour se reproduire.

-La faune de l’estran : dès que la mer se retire, le monde de l’estran s’offre aux pêcheurs à pied, mais aussi aux curieux de nature. Il faut parfois de bons yeux pour repérer toute une faune étrange parmi les algues et sous les cailloux. Crustacés, échinodermes, limaces de mer ou ascidies, le groupe « observatoire de l’estran » de Bretagne Vivante nous donne à voir quelques-uns des animaux de nos littoraux.

– Plogoff, regards croisés : il y a 40 ans le projet de centrale nucléaire à la pointe du Cap Sizun était abandonné, après un combat acharné d’une bonne partie de la population locale. Photographes de presse ou amateurs, ont su capter les moments forts de cette lutte et leurs images étonnantes nous replongent dans cette période très particulière de notre histoire locale. exposition en partenariat avec l’association « Plogoff, mémoire d’une lutte ».

Films :

-Vol au-dessus de la Baie : la Baie d’Audierne comme vous ne l’avez jamais vue. Les images saisissantes de Roland Chatain, prises par drône vous font voyager de la Pointe de Penmarc’h jusqu’à la Pointe du Raz. Nature, histoire et culture sont évoquées lors de ce voyage de 1h30 au coeur de la Baie.

– Sur la route des migrateurs : en bordure de l’étang de Trunvel, une station biologique étudie depuis plus de 30 ans le passage des oiseaux lors de leur migration d’automne vers l’Afrique. Reportage de 40 minutes de Roland Chatain avec lequel vous partagez le quotidien de ces ornithologues passionnés et découvrez les discrets habitants de la roselière.

-Qui suis-Je ? Quand on se promène en Baie d’Audierne, on entend la mer : mais notre oreille est souvent attirée par les chants ou les cris des oiseaux, sans que l’on puise en voir les auteurs. Jean-François Cornuet a pu surprendre et filmer 12 d’entre eux durant leurs vocalises, et nous les propose avec de magnifiques vidéos, sous la forme qu’un quizz de 20 min.

Diaporamas :

– Un bain de nature : 5 diaporamas, de 8-9 minutes chacun, présentent les falaises, les landes, l’estran, les dunes, les étangs et les zones humides. Les superbes images de nos photographes locaux, montées par Bernard Trébern, vous font entrer dans l’intimité de la faune et la flore de la baie. Ces milieux sont également exposés sur 7 panneaux en extérieur, visibles même en dehors des horaires d’ouverture.

Conférences, livres, animations sont aussi au programme.

http://aaba.fr/

