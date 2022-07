Expo – Liz Hascoët – Dessins, gravures, dessins brodés Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Expo – Liz Hascoët – Dessins, gravures, dessins brodés Loctudy, 30 juillet 2022, Loctudy. Expo – Liz Hascoët – Dessins, gravures, dessins brodés

Manoir de Kérazan Loctudy Finistère

2022-07-30 11:00:00 – 2022-08-07 12:00:00 Loctudy

Finistère Loctudy Originaire de Douarnenez, passée par un cursus textile, la Lorientaise Liz Hascoët multiplie aujourd’hui les supports artistiques et les collaborations scientifiques.

Fermé le 6 août Lizhascoet@gmail.com +33 7 70 17 90 56 Originaire de Douarnenez, passée par un cursus textile, la Lorientaise Liz Hascoët multiplie aujourd’hui les supports artistiques et les collaborations scientifiques.

Fermé le 6 août Loctudy

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Manoir de Kérazan Loctudy Finistère Ville Loctudy lieuville Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Expo – Liz Hascoët – Dessins, gravures, dessins brodés Loctudy 2022-07-30 was last modified: by Expo – Liz Hascoët – Dessins, gravures, dessins brodés Loctudy Loctudy 30 juillet 2022 Manoir de Kérazan Loctudy Finistère

Loctudy Finistère