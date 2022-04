Expo : Liv Strömquist au Pavillon des Canaux Le Pavillon des Canaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Expo : Liv Strömquist au Pavillon des Canaux Le Pavillon des Canaux, 6 avril 2022, Paris. Dans le cadre du Polar Festival et en collaboration avec l’Institut suédois, découvrez l’exposition Le Divan de Liv – ou les luttes féministes dans l’œuvre de Liv Strömquist, du 6 avril au 27 mai au Pavillon des Canaux.

Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au vendredi 27 mai 2022 :

dimanche

de 10h00 à 22h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 02h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 00h00

gratuit Entrée libre, sans réservation. A-t-on vraiment levé les tabous autour de l’Origine du Monde ? Quelles absurdités culturelles régissent nos rapports amoureux ? Liv Strömquist, icône de la BD suédoise, nous propose de prendre un peu de recul et de réfléchir avec humour à ces questions qui nous concernent toutes et tous. Inspirée à la fois par les artistes, les chercheurs et la presse people, Liv Strömquist mêle analyse scientifique et humour cinglant sur les questions de genre. A travers le prisme de l’éducation populaire, elle dépoussière et met au placard les préjugés et les inégalités dans les rapports entre les sexes. Auteure parmi les plus lues de Suède, Liv Strömquist est aujourd’hui la coqueluche des médias qui se l’arrachent. Deux de ses albums bestsellers sont parus en français aux Editions Rackham : Les sentiments du Prince Charles en 2012 et L’origine du Monde au printemps 2016. Vernissage le 20 avril dans le cadre du Polar Festival. Le Polar Festival Depuis 2016, PØLAR s’est implanté comme une vitrine unique des cultures nordiques au cœur de Paris, offrant un moment de découverte dans différents lieux phares de notre capitale. PØLAR en 2022 c’est l’occasion d’exposer les œuvres de Liv Strömquist, de chatouiller vos sens lors d’un concert gastronomique à l’institut Finlandais, redécouvrir les classiques de la chanson française par une artiste islandaise et d’assister à la conférence exceptionnelle de Jorgen Randers, célèbre futurologue norvégien ! Cette édition 2022 se penche tout particulièrement sur la question de l’urgence climatique, des combats féministes et d’une alimentation responsable et conviviale.

Rendez-vous du 20 au 24 avril 2022 pour un voyage nordique lumineux avec PØLAR 2022. Le Pavillon des Canaux 39 quai de la Loire Paris 75019 Contact : https://www.facebook.com/events/267716615567744?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Expo : Liv Strömquist au Pavillon des Canaux Liv Strömquist / Solar Editions

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Pavillon des Canaux Adresse 39 quai de la Loire Ville Paris lieuville Le Pavillon des Canaux Paris Departement Paris

Le Pavillon des Canaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Expo : Liv Strömquist au Pavillon des Canaux Le Pavillon des Canaux 2022-04-06 was last modified: by Expo : Liv Strömquist au Pavillon des Canaux Le Pavillon des Canaux Le Pavillon des Canaux 6 avril 2022 Le Pavillon des Canaux Paris Paris

Paris Paris