Grande exposition naturaliste de l’Université de Montpellier en partenariat avec Eurék’Alès.Le projet LITTERNATURE consiste à mettre en place un inventaire participatif de la biodiversité des plantes et des insectes dans les œuvres de la littérature (tous genres confondus).C’est une incitation à découvrir les sciences naturalistes et un moyen d’aborder l’évolution et la classification de façon plus accessible en mêlant ainsi imaginaire et savoirs scientifiques.Le service de Culture scientifique (SCS) de l’Université deMontpellier et ses nombreux partenaires se lancent dans une chasse aux plantes et aux insectes… dans la littérature jeunesse. Le but de cette expérience participative est de valoriser une part importante de la biodiversité mondiale. C’est aussi l’occasion de révéler des espèces négligées ou invisibles au premier regard.Les objectifs principaux du projet sont :• De monter des camps d’explorateurs naturalistes dans les médiathèques et espaces publics (en intérieur ou extérieur) pour découvrir la biodiversité représentée dans les ouvrages de littérature jeunesse.• De compiler ces trouvailles sur un arbre du vivant numérique et accessible à tous• De créer des animations et une exposition sur la biodiversité des plantes et des insectes• De constituer un corpus d’oeuvres de littérature jeunesse à déployer en lecture publique lors de nos animations• De travailler en partenariat avec les associations de médiation scientifique et le monde du livre (auteurs, libraires, éditeurs, médiathèques, bibliothèques universitaires)Horaires de la Médiathèque Germinal :- Lundi : Fermé- Mardi : 9h00 à 12h00- Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00- Jeudi : Fermé- Vendredi : 15h00 à 18h00- Samedi : 8h30 à 12h00- Dimanche : Fermé*Infos pratiques :- Rendez-vous du 15 février au 05 mars 2022- Où? : Médiathèque Germinal à La Gd Combe- Quand? : Voir horaires dans le corps de l’annonce- Tarif : Exposition gratuite- Informations complémentaires auprès de la Médiathèque par téléphone au 04 66 34 47 37 ou par mail à mediatheques.pgc@gmail.com

+33 4 66 34 47 37

