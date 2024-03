Expo LIN contournable voyage d’AnneFo à la Ferme au fil des Saisons Amfreville-les-Champs, vendredi 13 septembre 2024.

Expo LIN contournable voyage d’AnneFo à la Ferme au fil des Saisons Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

LINcontournable voyage d’AnneFo s’invite à la ferme au fil des saison cet été. C’est au cœur de l’écomusée du lin que la créatrice a décidé de présenter une rétrospective de ses plus belles créations en lin. La styliste nous invite aux voyages avec des tenues uniques digne des contes des milles et une nuits. Admirez les reflets mordorés lin poudré, lin dévoré, lin argenté dans des coloris flamboyants à l’image de la talentueuse créatrice dont la renommée n’est plus à faire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 14:00:00

fin : 2024-09-13 16:00:00

1352 Route de Yemanville

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie

