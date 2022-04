Expo – L’histoire des phares et balises Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Expo – L’histoire des phares et balises Penmarch, 9 avril 2022, Penmarch. Expo – L’histoire des phares et balises Rue des Naufragés Le Vieux phare Penmarch

2022-04-09 – 2022-05-08 Rue des Naufragés Le Vieux phare

L'histoire des phares du Finistère. Exposition permanente au rez-de-chaussée du vieux phare. Nombreux documents iconographiques et audiovisuels à découvrir : maquettes, lentilles de Fresnel…

