Expo les Talents Dévoilés Penmarch, 1 juillet 2022, Penmarch.

Expo les Talents Dévoilés rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère Penmarch

2022-07-01 15:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère

Penmarch Finistère

Tableaux d’inspiration et de techniques diverses : paysages, marines, navires, huiles et aquarelles, terres colorées et masques, cartes et affiches.

nicole.hittema@wanadoo.fr +33 6 22 44 51 18

