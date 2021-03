EXPO – LES PLUIES INTERIEURES, 9 mars 2021-9 mars 2021, Pézenas.

EXPO – LES PLUIES INTERIEURES 2021-03-09 – 2021-04-10

Pézenas Hérault Pézenas

Jean-Marc Barrier présente des encres, des encres brodées et des livres d’artiste. Il y montre une passion pour les grands espaces, et a le goût de l’essentiel, de l’élémentaire.

Ses encres évoquent ce qui nous traverse, et ce qui en nous respire.

On pourrait penser à des pleurs, qui pourraient être de joie. Ou à ce qui désaltère. Les émotions nous traversent, ouvrant un espace intérieur, de plus en plus vaste, un monde où la pluie est parfois attendue, parce qu’elle féconde, avec son amie la lumière. L’encre, par le geste, crée de la lumière et de l’espace, et sa trace est déjà

une liberté (elle échappe), où le geste invente l’inattendu.

Il aime la dimension musicale de ces encres, la présence des grands formats.

« Je cherche sur le papier l’espace où respirer, et l’encre – née du bois brûlé – aide à faire exister un autre blanc où respire tout ce qui ne peut se dire. »

« Je dessine en pensant à l’eau, au vent, à la pierre, je dessine au milieu d’eux, dans une ruine aménagée en atelier à ciel ouvert dans la montagne…

Et un jour je me mets à broder des lignes pointillées dans les encres un peu sauvages…

Je vois alors comme se lient sur la feuille le temps immédiat, spontané, celui de l’enfant libre, et le temps patient et méditatif de la broderie, celui de la pensée et de la rêverie, qui s’étire et lui aussi respire – et les deux temps renouent vitalité et méditation. »

Contenu de l’exposition

17 encres et encres brodées format 56×76 cm environ, cadres chêne

9 encres et encres brodées format 30×30 et 40×40 cm environ, cadres chêne

+ kakemono de titre, poèmes imprimés et de textes d’introduction

Heures d’ouverture (et jours spéciaux)

mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h

vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

> ouverture exceptionnelles et présence de l’artiste :

le dimanche 21 mars et le lundi 5 avril de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Jean-Marc Barrier présente des encres, des encres brodées et des livres d’artiste. Il y montre une passion pour les grands espaces, et a le goût de l’essentiel, de l’élémentaire.

Ses encres évoquent ce qui nous traverse, et ce qui en nous respire.

+33 4 67 98 36 40 https://www.ville-pezenas.fr/sepanouir/culture-theatre-et-expos/expositions/ecris-moi-le-monde/

Jean-Marc Barrier présente des encres, des encres brodées et des livres d’artiste. Il y montre une passion pour les grands espaces, et a le goût de l’essentiel, de l’élémentaire.

Ses encres évoquent ce qui nous traverse, et ce qui en nous respire.

Jean-Marc Barrier présente des encres, des encres brodées et des livres d’artiste. Il y montre une passion pour les grands espaces, et a le goût de l’essentiel, de l’élémentaire.

Ses encres évoquent ce qui nous traverse, et ce qui en nous respire.

On pourrait penser à des pleurs, qui pourraient être de joie. Ou à ce qui désaltère. Les émotions nous traversent, ouvrant un espace intérieur, de plus en plus vaste, un monde où la pluie est parfois attendue, parce qu’elle féconde, avec son amie la lumière. L’encre, par le geste, crée de la lumière et de l’espace, et sa trace est déjà

une liberté (elle échappe), où le geste invente l’inattendu.

Il aime la dimension musicale de ces encres, la présence des grands formats.

« Je cherche sur le papier l’espace où respirer, et l’encre – née du bois brûlé – aide à faire exister un autre blanc où respire tout ce qui ne peut se dire. »

« Je dessine en pensant à l’eau, au vent, à la pierre, je dessine au milieu d’eux, dans une ruine aménagée en atelier à ciel ouvert dans la montagne…

Et un jour je me mets à broder des lignes pointillées dans les encres un peu sauvages…

Je vois alors comme se lient sur la feuille le temps immédiat, spontané, celui de l’enfant libre, et le temps patient et méditatif de la broderie, celui de la pensée et de la rêverie, qui s’étire et lui aussi respire – et les deux temps renouent vitalité et méditation. »

Contenu de l’exposition

17 encres et encres brodées format 56×76 cm environ, cadres chêne

9 encres et encres brodées format 30×30 et 40×40 cm environ, cadres chêne

+ kakemono de titre, poèmes imprimés et de textes d’introduction

Heures d’ouverture (et jours spéciaux)

mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h

vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

> ouverture exceptionnelles et présence de l’artiste :

le dimanche 21 mars et le lundi 5 avril de 10h à 12h30 et de 15h à 18h