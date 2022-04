Expo : Les idées viennent la nuit Institut suédois, 7 avril 2022, Paris.

Du vendredi 18 février 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

. gratuit Entrée libre sans réservation Mercredi – dimanche / 12:00 – 18:00

Erik Johansson, photographe des mondes surréalistes, expose une série de photos oniriques qui oscillent entre jour et nuit, réalité et fantaisie, éveil et inconscient.

Les photographies d’Erik Johansson nous plongent dans un univers qui mêle le réel et l’absurde. Ses mises en scènes oniriques mettent l’observateur face à des énigmes visuelles, tantôt seulement pour jouer, tantôt pour traiter de questions importantes, souvent en rapport avec l’environnement. Au fil du parcours, on passe de la lumière aux ombres habitées par d’étranges visions, avant de retrouver les formes familières d’un paysage réel.

En quelques années, Erik Johansson s’est fait une place sur la scène internationale, ayant notamment exposé à Fotografiska, le plus grand espace dédié à la photographie en Suède. À une époque où tout peut se concevoir sur écran, le photographe persiste à créer physiquement tous les éléments de ses décors, en utilisant l’ordinateur surtout comme un outil de composition et de finition. Les vidéos et les esquisses exposées permettent de découvrir son processus de travail. « Pour moi, créer une image veut dire créer un lieu. Un lieu qui, à première vue, semble familier mais qui possède cependant une particularité provoquant une réaction chez celui qui le regarde. »

Lorsqu’il commence à concevoir ses images en 2007, Erik Johansson cherche à voir jusqu’où il arrivera à tordre la réalité sans perdre l’impression de réalisme, à la manière des jeux de perspectives du dessinateur néerlandais M.C. Escher. Avec le temps, le récit gagne une place centrale dans sa création, sans pour autant effacer l’importance du défi technique. D’ailleurs, la couleur et la lumière sont de plus en plus au service du récit et des émotions qu’il cherche à provoquer. Une seule image doit pouvoir raconter toute une histoire.

Cette exposition présente une vingtaine de photos pour la plupart en très grand format, dont plusieurs inédites.

Le site de l’artiste : www.erikjo.com

Photo Erik Johansson, www.erikjo.com

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

