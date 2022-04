Expo – Les fontaines de nos églises et chapelles Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Expo – Les fontaines de nos églises et chapelles Guilvinec, 10 avril 2022, Guilvinec. Expo – Les fontaines de nos églises et chapelles Guilvinec

2022-04-10 15:00:00 – 2022-05-08 18:30:00

Guilvinec Finistère Une occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine bigouden et en même temps de visiter la chapelle Saint Trémeur avec sa fontaine et son four à pain. sainttremeurgv@gmail.com +33 6 17 34 07 14 http://santtrevel.e-monsite.com/ Une occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine bigouden et en même temps de visiter la chapelle Saint Trémeur avec sa fontaine et son four à pain. Guilvinec

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Autres Lieu Guilvinec Adresse Ville Guilvinec lieuville Guilvinec Departement Finistère

Guilvinec Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec/

Expo – Les fontaines de nos églises et chapelles Guilvinec 2022-04-10 was last modified: by Expo – Les fontaines de nos églises et chapelles Guilvinec Guilvinec 10 avril 2022 finistère Guilvinec

Guilvinec Finistère