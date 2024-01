EXPO : Les Carnets d’Hadrien Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Nouvelle expo pour débuter l’année au Centre lgbtqi+. Dessins, aquarelle, encre : tout un univers à découvrir.

Au fils de ses carnets, Hadrien tente d’inventer un monde d’histoires et de corps queer, d’amours saphiques, de fiertés trans non-binaires, mais aussi de catharsis et de réparations post-traumatiques. Fasciné.e par l’aquarelle et l’encre depuis l’enfance, iel aime se perdre des heures durant dans ses illustrations aux multiples détails, emplies de couleurs, de rage et de paillettes.

VERNISSAGE le 11 janvier à 19h00.

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : https://centrelgbtparis.org refculture@centrelgbtparis.org

@pôleculturecentrelgbt Carnets d’Hadrien