EXPO « LES ARBRES DE NOTRE TERROIR » – PRE EN PAIL Pré-en-Pail-Saint-Samson, 1 mars 2022

Bibliothèque 1 Rue des Troenes

2022-03-01 – 2022-03-30

Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Pré-en-Pail-Saint-Samson

De nombreuses espèces d’arbres vivent dans des milieux divers et cohabitent avec les animaux et les hommes. Depuis qu’ils existent les hommes

trouvent dans la forêt de la nourriture, des matières premières, des médicaments, du combustible. Aujourd’hui encore le bois est partout présent dans notre vie quotidienne. Cette exposition sera accompagnée de nombreux livres sur les arbres remarquables en Mayenne et ailleurs.

Le réseau lecture vous offre de découvrir une belle exposition sur les arbres. Vous ne pouvez pas la manquer, l’exposition voyagera sur tous les sites du réseau des bibliothèques du Mont des Avaloirs.

bibliotheque-pep-spdn@cc-montdesavaloirs.fr +33 2 43 03 64 79

Bibliothèque 1 Rue des Troenes Pré-en-Pail-Saint-Samson

