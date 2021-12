Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles, Mayenne EXPO « LES ARBRES DE NOTRE TERROIR » – JAVRON LES CHAPELLES Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles Catégories d’évènement: Javron-les-Chapelles

Mayenne

EXPO « LES ARBRES DE NOTRE TERROIR » – JAVRON LES CHAPELLES Javron-les-Chapelles, 4 janvier 2022, Javron-les-Chapelles. EXPO « LES ARBRES DE NOTRE TERROIR » – JAVRON LES CHAPELLES Médiathèque 5, place Georges Morin Javron-les-Chapelles

2022-01-04 – 2022-01-29 Médiathèque 5, place Georges Morin

Javron-les-Chapelles Mayenne Le réseau lecture vous offre de découvrir une belle exposition sur les arbres. Vous ne pouvez pas la manquer, l’exposition voyagera sur tous les sites du réseau des bibliothèques du Mont des Avaloirs. bibliotheque-jlc@cc-montdesavaloirs.fr +33 2 43 03 62 78 Médiathèque 5, place Georges Morin Javron-les-Chapelles

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Javron-les-Chapelles, Mayenne Autres Lieu Javron-les-Chapelles Adresse Médiathèque 5, place Georges Morin Ville Javron-les-Chapelles lieuville Médiathèque 5, place Georges Morin Javron-les-Chapelles