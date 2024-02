EXPO: « LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS DE LANGRES » A FAYL-BILLOT Fayl-Billot, mercredi 28 février 2024.

Tout public

L’OFFICE DE TOURISME / MUSEE DE LA VANNERIE seront fermés le mardi 27 février 2024.

Exposition temporaire sur le Pays de Langres de l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, à travers 15 panneaux.

L’accès à l’exposition est compris dans le prix d’entrée de la Maison de la Vannerie (2€).

Gratuit pour les habitants de la CCSF, les -12 ans et les personnes à mobilité réduite.

Du 16 septembre au 23 décembre 2023, La Maison de la Vannerie accueille une exposition sur le Pays de Langres réalisée par le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire, grâce au PETR du Pays de Langres et à la Ville de Langres.

Accès par l’Office de Tourisme

Ouverture de janvier à mars 2024:

du mardi au vendredi de de 10h30 à 13h et 14h00 à 17h30. 2 2 EUR.

Début : 2024-02-28

fin : 2024-03-31

34 Grande Rue

Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est fayl-billot@attractivite52.fr

