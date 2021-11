Paris Centre lgbtqi+ Paris Ile de France île de France, Paris Expo : Le Corps des Autres – David Dehaineault Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Expo : Le Corps des Autres – David Dehaineault Centre lgbtqi+ Paris Ile de France, 4 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 29 janvier 2022 :

samedi de 13h à 19h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 20h

gratuit

Exposition de dessins de David Dehaineault du 4 au 29 janvier David Dehaineault vous propose sa vision décomplexée du corps des autres qu’il a mis en dessin alors que nous étions chacun dans notre isolement l’an passé. Sa technique, entre dessin et peinture, associe aussi le collage pour une mise en scène explosive. Venez à sa rencontre lors du vernissage le jeudi 06 janvier 2022 pour qu’il vous en dise plus et/ou visitez l’exposition “LE CORPS DES AUTRES” du 04 au 29 janvier 2022 . www.david2no.odexpo.com Expositions -> Autre expo Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg Paris 75003

Rambuteau

Contact : Pôle Culture Centre lgbtqi+ Paris IdF +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.centrelgbtparis.org https://facebook.com/centrelgbtparisidf https://twitter.com/CentreLGBTParis0667683474 refculture@centrelgbtparis.org Expositions -> Autre expo Queer Lgbt;Expos

Date complète :

2022-01-08T13:00:00+01:00_2022-01-08T19:00:00+01:00;2022-01-15T13:00:00+01:00_2022-01-15T19:00:00+01:00;2022-01-22T13:00:00+01:00_2022-01-22T19:00:00+01:00;2022-01-29T13:00:00+01:00_2022-01-29T19:00:00+01:00;2022-01-04T15:00:00+01:00_2022-01-04T20:00:00+01:00;2022-01-05T15:00:00+01:00_2022-01-05T20:00:00+01:00;2022-01-06T15:00:00+01:00_2022-01-06T20:00:00+01:00;2022-01-07T15:00:00+01:00_2022-01-07T20:00:00+01:00;2022-01-10T15:00:00+01:00_2022-01-10T20:00:00+01:00;2022-01-11T15:00:00+01:00_2022-01-11T20:00:00+01:00;2022-01-12T15:00:00+01:00_2022-01-12T20:00:00+01:00;2022-01-13T15:00:00+01:00_2022-01-13T20:00:00+01:00;2022-01-14T15:00:00+01:00_2022-01-14T20:00:00+01:00;2022-01-17T15:00:00+01:00_2022-01-17T20:00:00+01:00;2022-01-18T15:00:00+01:00_2022-01-18T20:00:00+01:00;2022-01-19T15:00:00+01:00_2022-01-19T20:00:00+01:00;2022-01-20T15:00:00+01:00_2022-01-20T20:00:00+01:00;2022-01-21T15:00:00+01:00_2022-01-21T20:00:00+01:00;2022-01-24T15:00:00+01:00_2022-01-24T20:00:00+01:00;2022-01-25T15:00:00+01:00_2022-01-25T20:00:00+01:00;2022-01-26T15:00:00+01:00_2022-01-26T20:00:00+01:00;2022-01-27T15:00:00+01:00_2022-01-27T20:00:00+01:00;2022-01-28T15:00:00+01:00_2022-01-28T20:00:00+01:00

centre lgbt

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Adresse 63 rue Beaubourg Ville Paris lieuville Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris