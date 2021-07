Biron Biron Biron, Dordogne Expo le château de Biron : Une star de cinéma Biron Biron Catégories d’évènement: Biron

Dordogne

Expo le château de Biron : Une star de cinéma Biron, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Biron. Expo le château de Biron : Une star de cinéma 2021-07-11 10:00:00 – 2021-08-26 17:00:00

Biron Dordogne Biron Durant tout l'été, découvrez l'exposition sur les multiples films qui ont été tournés au château de Biron : le Capitan, la fille de d'Artagnan, Jacqou le Croquant, les Visiteurs… Admirez les décors et photos réunis spécialement pour cette exposition. +33 5 53 22 68 59

Biron