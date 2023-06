Expo : l’art norén Institut suédois Paris, 5 avril 2023, Paris.

Du mercredi 05 avril 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

« Peut-être le plus grand dramaturge et poète de notre époque », d’après Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française. Deux ans après la disparition de Lars Norén, nous présentons une exposition en forme d’expérience immersive dans son univers.

Au fil des quelque 150 pièces, recueils de poésie, romans et journaux intimes qui constituent son œuvre, Lars Norén (1944-2021) n’a cessé de sonder les tréfonds de l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus sombre, voire de plus effrayant, sans toutefois se départir d’un certain humour. La pièce Stilla liv (“Still Life” en anglais), écrite sur plus de dix ans et mise en scène en 2017 à Dramaten, le Théâtre dramatique royal de Suède, en est une parfaite illustration. 90 scènes sans réplique, comme autant de tableaux, se déroulent dans une fiction temporelle, quelque part entre 1890 et 2015, et dressent un portrait poignant de la société suédoise en pleine évolution.

Lars Norén a ensuite imaginé donner à cette pièce, fragmentaire et onirique, une autre forme : celle d’une exposition au cœur de laquelle le visiteur serait immergé, passant de scène en scène dans l’obscurité, devenant lui-même un énième acteur de ces vies silencieuses. C’est avec Bobo Ericzén, réalisateur de films et photographe, que Lars Norén a mené ce projet jusqu’à sa mort prématurée en janvier 2021. L’exposition a vu le jour à l’automne 2022 au Nationalmuseum à Stockholm sous le titre Stilla liv (Still Life).

Réadaptée pour l’Institut suédois, Stilla liv constitue le cœur de la saison que nous consacrons à Lars Norén, auteur internationalement acclamé et dont l’œuvre, dès les années 1970, a bouleversé l’art du théâtre contemporain. Des photos, captations de scènes, instructions scéniques permettent d’appréhender les thèmes, questionnements et obsessions éternels du dramaturge. En résonance avec cette exposition, plusieurs événements ont lieu en collaboration avec avec les théâtres – la Comédie-Francaise, qui l’inscrivit à son répertoire en 2018 avec la pièce Poussière, ainsi que Les Gémeaux, Scène nationale qui présente en avril Kliniken – et la maison d’édition L’Arche, qui publie les œuvres de Lars Norén en France.

Commissariat de l’exposition : Bobo Ericzén en collaboration avec Nelly Bonner, fille et légataire de Lars Norén.

En collaboration avec le Nationalmuseum, Stockholm.

Avec le soutien de Swedish Arts Council (Kulturrådet).

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

