3 place Sainte-Austreberthe Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Exposition : La Mer n’est pas une Poubelle

Chapelle Ste-Austreberthe – Montreuil-sur-Mer

Du 25 avril au 25 mai

Stéphane Lefebvre de l’association ADAC et les éco-délégués du lycée Woillez présentent :

La Mer n’est pas une Poubelle à partir du 25 avril pour tous. Horaires :

-Pour les scolaires sur rendez-vous au +33 (0)6 60 74 93 43 ou mail : st.lefebvre0694@gmail.com

