Les liens entre la mer et les femmes sont nombreux. Mais, dans un monde d’hommes, il est difficile de faire sa place, d’être tolérée puis acceptée… et enfin reconnue.

L’imaginaire collectif voit la femme comme celle qui attend sur le quai le retour de son père, de son mari, de son fils. La femme qui, comme Pénélope, jour après jour, attend le retour du héros, parti en mer pour gagner de quoi faire vivre la famille.

Mais si l’on regarde de plus près cette histoire, il n’en est rien. La femme qui attend son homme sur le quai n’est qu’une partie du tableau. En effet, de tous temps la femme et la mer ont partagé une histoire forte.

Commençons par évoquer les femmes créatrices, ces déesses primordiales de nos légendes, celles qui enfantent les dieux, les fleuves, les poissons ou les peuples. Passons ensuite aux créatures sublimes et mystérieuses qui peuplent les profondeurs inconnues des eaux sombres et charment les marins pour les attirer au fond des mers.

Puis vient la Mère que l’on invoque lorsque l’on est en péril. La femme est celle qui sauve, celle qui protège, celle qui veille sur les hommes en mer. Elle accomplit des miracles pour ramener les équipages à bon port et on la remercie par des ex-voto que l’on peut encore voir dans les chapelles du littoral.

Les femmes embarquent également sur les océans. Et quand elles se mesurent aux hommes sur l’eau, elles font de grandes choses. Portant des vêtements masculins pour pouvoir partir malgré une interdiction royale ou en organisant directement les expéditions, de nombreuses femmes ont fait des voyages d’explorations à la découverte du monde, de sa faune et de sa flore.

La course en mer se féminise également. Les femmes partent à la conquête des titres et des records, à la rame ou à la voile, sur toutes les mers et tous les océans du globe.

Les femmes de marins, celles qui travaillaient à terre dans les usines, à vendre le poisson ou ramasser des coquillages tout en assurant le quotidien du ménage et l’éducation des enfants ont laissé la place aux femmes marin.

Désormais toutes les carrières en mer sont accessibles aux femmes, de la pêche à la Marine nationale, toutes peuvent trouver leur bonheur.

Cette exposition prouve, s’il en est encore besoin, que la mer se conjugue bien au féminin.

Pour illustrer cette exposition, des personnes ressources nous ont confié des statues et médailles religieuses de la Vierge ou des saints qui étaient invoqués par les marins. Il arrivait même qu’on retrouve parfois ces statuettes à bord des bateaux ou que les hommes les gardent sur eux, épinglés à leur revers ou dans leur poche.

Des sculptures de figures de proue et de sirènes viennent également enrichir visuellement cette exposition. Réalisées par Youn Capitaine, sculpteur bigouden, ces femmes trouvent naturellement leur place à l’Abri.

Enfin, des coiffes et pièces de costumes féminins sont également présentées afin de montrer les tenues portées par ces femmes qui allaient mettre des sardines en boites ou qui travaillaient à décharger les cales des navires dans les ports.

abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 http://www.combrit-saintemarine.bzh/se-divertir/culture/musee-de-labri-du-marin/

