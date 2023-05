Expo – Julien Arnal : une part d’enfance Galerie Art Maniak, 15 juin 2023, Paris.

Du jeudi 15 juin 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la parution des livres “Les petits bonheurs de Charlie Blossom” (Glénat) la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur le dessinateur Julien Arnal. Du 15 juin au 8 juillet 2023, une exposition-vente d’illustrations originales réunira une sélection d’œuvres.

Biographie express :

Julien Arnal est né dans le massif Central. Après une enfance passée à explorer les espaces sauvages et les recoins isolés de ces très anciennes montagnes, il a décidé de se consacrer au cinéma d’animation et à l’illustration. A travers des jeux délicats de textures, de couleurs et de lumières, ses illustrations plongent les lecteurs dans des atmosphères hautement poétiques.

Parutions :

“Armelle et Mirko – L’étincelle” (Delcourt – 22/03/2023)

“Les petits bonheurs de Charlie Blossom – Une glace à la mer” (Glénat – 14/06/2023)

“Les petits bonheurs de Charlie Blossom – Des nœuds dans les cheveux” (Glénat – 5/07/2023)

“Le bateau rêve” (Gallimard – 31/08/2023)

Le mot de la galerie sur l’exposition :

Les livres de Julien Arnal s’adressent au petits, certes, mais qui n’a jamais rêvé de revivre les moments simples de son enfance. Qui n’a jamais voulu retrouver l’insouciance de l’enfance, le moment où tout est simple et léger. Les aquarelles de Julien Arnal ont ce don, celui de nous refaire sentir petit, au soleil, dans une maison de campagne ou au bord de la mer. N’oublions pas ces moments qui accompagnent toute une vie.

À découvrir en exclusivité :

Les illustrations originales des livres parus ou à paraitre en 2023

De superbes illustrations inédites

Galerie Art Maniak 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

Contact : https://art-maniak.com/index.php/julien-arnal-une-part-denfance/ 0142469497 clement.gombert@hotmail.fr https://art-maniak.com/index.php/julien-arnal-une-part-denfance/

