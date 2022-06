Expo-jeu autour de l’alphabet Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mercredi 22 juin 2022 au mercredi 31 août 2022

. gratuit

EXPOSITION JEU autour des abécédaires des élèves de l’école Jean Zay et des jeux inventés par les bibliothécaires. Pour tous les âges dès que l’on est un peu curieux et joueur! L’espace Jeunesse de la bibliothèque se pare des créations de tes copains, réalisées sous l’impulsion de leur professeure d’art plastique Mme Claire Terral. Et pour accompagner ces réalisations, les bibliothécaires ont préparé quelques jeux autour des mots et des lettres! à découvrir à partir du 22 juin et pendant tout l’été aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

avec l’école Jean Zay exposition autour de l’alphabet

