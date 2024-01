Expo « Jean-Noël Herlin, un junk mail junkie » Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris, samedi 20 janvier 2024.

Du samedi 20 janvier 2024 au samedi 20 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Visites dans une langue étrangère ou en LSF

sur demande, dans un délai de 4 jours. Visites de groupe gratuites sur réservation.

Une exposition pour découvrir les archives cachées du monde de l’art, à travers le travail et la vie de Jean-Noël Herlin, libraire et archiviste français basé à New York.

« En matière d’art, je suis un junk mail junkie ». C’est ainsi que Jean-Noël Herlin, libraire, archiviste et expert spécialisé dans l’art moderne et contemporain sous toutes ses formes, décrit sa pratique singulière de l’archive, qu’on peut aussi qualifier d’immersive, invasive, voire infinie.

Cette première exposition monographique rassemble une sélection de cinq cents documents et œuvres provenant principalement de ses archives personnelles et regroupés selon ses quatre « pratiques d’écriture » principales : lecture/écriture/indexation, librairie, archive, expertise. La présentation a été pensée en conjonction avec une installation audiovisuelle immersive dont le scénario se déploie sur huit heures et croise plusieurs fils : une journée de travail de Jean-Noël Herlin, les quatre séquences de son parcours de vie dans l’écrit, des évènements et rencontres à New York et Paris. En suivant les écrits, l’exposition fait émerger la complexité et les implications parfois troublantes d’un engagement radical, pensé par le principal intéressé comme « utopique ».

L’exposition est co-produite avec l’École supérieure d’art et de design d’Amiens et reçoit le soutien de la Villa Albertine. Sara Martinetti a bénéficié du soutien à la recherche en théorie et critique d’art du Centre national des arts plastiques en 2022.

Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Contact : https://www.betonsalon.net/-jean-noel-herlin-a-junk-mail-junkie- +33145841756 info@betonsalon.net

Courtesy Jean-Noël Herlin Devanture de la librairie J.N. Herlin, Inc., avec une vitrine à petits carreaux unique dans le quartier de SoHo et la couverture du périodique Appearances, 68 Thompson Street, New York, 1985. Photographie argentique prise par Shelley Himmelstein.