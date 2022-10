Expo : JAY « Don’t judge too fast » Centre LGBTQI+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Expo : JAY « Don’t judge too fast » Centre LGBTQI+ Paris Ile de France, 1 décembre 2022, Paris. Du jeudi 01 décembre 2022 au vendredi 06 janvier 2023 :

Don’t judge too fast… naturelles, belles, féminines, pleines de blessures et sensibles, ces femmes trans sont ici mises en valeur dans tout ce qu’elles ont de plus fantastique à savoir leur féminité. « Don ’t Judge too fast »… le transgenrisme vu sous un angle artistique différent . Don’t judge too fast… naturelles, belles, féminines, pleines de blessures et sensibles, ces femmes sont ici mises en valeur dans tout ce qu’elles ont de plus fantastique à savo­ir leur féminité. du 1er décembre 2022 au 6 janvier 2023 au Centre LGBTQI+ Paris IdF – Vernissage le 2 décembre à 19h. Centre LGBTQI+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

