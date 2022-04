Expo Jacques Pommier « Encadreurs d’instants » – « Clins d’œil et questionnements » – CSC Grand Nord Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Expo Jacques Pommier « Encadreurs d'instants » – « Clins d'œil et questionnements » – CSC Grand Nord Niort

Vernissage de l'exposition le vendredi 6 mai à 18h 30. (Présence à confirmer) 

SAMEDI 21 MAI ouverture spéciale de 14H À 18H : en présence de Jac Pommier. 

Visites guidées, animations scolaires, « Moments d'expression » / « Ateliers d'écriture »… 

RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS : Élodie 05.49.28.14.92 accueil.grandnord@csc79.org

