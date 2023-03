Exposition sculpture métal Expo J.L.G., 1 avril 2023, Saint-Méloir-des-Ondes.

Exposition sculpture métal 1 et 2 avril Expo J.L.G.

Réalisation de sculptures essentiellement en métal : acier, acier inoxydable, cuivre, laiton pour la plupart. D’autres matériaux tels que le béton, le bois et le verre….peuvent également enrichir le travail du métal.

Le thème principal est l’univers marin : poissons, hippocampes,coquillages, algues…

L’expression est tantôt figurative, tantôt simplement inspirée des formes et ondes et ondulations sous-marines. Le rendu peut être lisse et fluide, mais aussi parfois tres rugueux, rocailleux. Les dimensions sont en général comprises entre 30 cm de hauteur et 1,50 m. Les sculptures les plus rustiques peuvent être exposées en plein air. Les autres alliant divers métaux vieilliront mieux en intérieur.

Et face à l’exposition Jean-Louis GERARD, l’Atelier du verre sera ouvert !

