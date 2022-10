Expo : Irréductibles beautés

2023-03-07 – 2023-06-14 Les femmes artistes sont en quête d’une réappropriation du corps au croisement de plusieurs esthétiques. En mixant différentes représentations et en déjouant les canons artistiques, elles relient les notions de beauté et de liberté, par une réinscription du corps au féminin dans l’art et dans la représentation du monde.

Ces irréductibles font de la beauté une manière d’être et de penser librement la place des femmes dans notre société.



volet 1 : du 7 mars au 30 avril 2023 : Avec ORLAN et Pilar ALBARRACIN

Volet 2 : du 5 mai au 14 juin 2023 : Avec Pilar ALBARRACIN – Gloria FREEDMAN – Virginie BARRE – Niki DE SAINT PHALLE – Annette MESSAGER – Joana VASCONCELOS – Nadine LAHOZ-QUILEZ Les femmes artistes nous proposent une expérience de la beauté à travers leurs réalisations de toutes expressions confondues, de la photographie et de la sculpture à l’installation, œuvrant au cœur de la création contemporaine avec magnificence. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

