Expo interactive : Qui a refroidi Lemaure ?

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiatheque de Monts

**Un jeune homme est retrouvé défenestré mais dans l’immeuble personne n’a rien vu. Stagiaire à la Police, enquêtez afin de démasquer le coupable !** Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable !

Plusieurs séances disponibles, places limitées

2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T12:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

