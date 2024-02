Expo interactive Observons les oiseaux ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, vendredi 8 mars 2024.

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement !

20 oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur comportement, se cachent également à la médiathèque. Venez faire leur connaissance, il vous sera ensuite plus facile de les reconnaître dans la nature !

Attention les contenus vidéo et interactifs ne sont pas disponibles le lundi.

Exposition à voir aux jours et heures d’ouverture de la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h et 14h-16h (fermé jeudi, dimanche et jours fériés).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-04-13

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie lepassage@remalardenperche.fr

