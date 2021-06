Expo / installation de l’artiste plasticienne Rieko Koga Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bussy-Saint-Martin.

Expo / installation de l’artiste plasticienne Rieko Koga

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier

Dans le cadre de **la 5ème édition de Jardins Ouverts 2021**, manifestation culturelle proposée par la Région Île-de-France et ses partenaires, venez découvrir l’installation de Rieko Koga, artiste plasticienne. Son oeuvre _ » We were here « _ sera visible dans le Parc culturel de Rentilly du 3 juillet au 29 août 2021 ! Il s’agit d’inviter les visiteurs à participer à installation collective en textile faisant le lien entre nous (êtres humains), l’acte d’écrire, et les mots. _Avec la crise sanitaire que nous traversons en ce moment, nous devons réduire les contacts physiques, et nous devons cacher nos visages souriants, derrière nos masques…._ _Mais…_ _Bien que le contact physique soit limité, nous sommes toujours connectés mentalement, spirituellement, entre nous, nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas solitaires._ _Je souhaite que les visiteurs de mon installation au Parc culturel de Rentilly puissent recevoir ce message,_ _« Vous n’êtes pas tout seul, il y a toujours quelqu’un à coté de vous, et quelqu’un pense toujours à vous …»_ **À propos de Rieko Koga :** Rieko Koga est une artiste plasticienne japonaise qui vit à Paris depuis 2004. Après avoir terminé ses études dans la mode, à Tokyo, puis à Paris, elle s’est orientée vers les Arts. Elle exprime son univers avec des fils et des aiguilles. Brodant au fil de son inspiration, Rieko improvise, créant des œuvres directement sur la toile, sans préparation, en se laissant librement guider par le mouvement de ses mains. Pour Rieko, l’acte de coudre est une prière, et elle croit dans les pouvoirs magiques de ses points de couture. Ses œuvres sont imprégnées de vœux enfouis à l’intérieur des coutures, vœux destinés à tous.

Gratuit – ouvert à tous aux horaires d’ouverture du Parc culturel de Rentilly

Découverte de l’installation de Rieko Koga, artiste plasticienne

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T20:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T21:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T21:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T21:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T21:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T21:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T21:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T21:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T21:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T21:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T21:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T21:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T21:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T21:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T21:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T21:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T21:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T21:00:00;2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T21:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T21:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T21:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T21:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T21:00:00;2021-07-31T09:00:00 2021-07-31T21:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T21:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T21:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T21:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T21:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T21:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T21:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T21:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T21:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T21:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T21:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T21:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T21:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T21:00:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T21:00:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T21:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T21:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T21:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T21:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T21:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T21:00:00;2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T21:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T21:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T21:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T21:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T21:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T21:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T21:00:00;2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T21:00:00