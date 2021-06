Bussy-Saint-Martin Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne Expo / installation de l’artiste plasticienne Claude Hassan Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin

Seine-et-Marne

Expo / installation de l’artiste plasticienne Claude Hassan Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bussy-Saint-Martin. Expo / installation de l’artiste plasticienne Claude Hassan

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier

Dans le cadre de **la 5ème édition de Jardins Ouverts 2021**, manifestation culturelle proposée par la Région Île-de-France et ses partenaires, venez découvrir l’installation de Claude Hassan, artiste plasticienne. Son oeuvre _ »Un tas rouge, informe étalé sur l’herbe verte « _ sera visible dans le Parc culturel de Rentilly du 3 juillet au 29 août 2021 ! _Sur l’herbe verte, s’étale un tas rouge, informe aux membres improbables,_ _excroissances placées aléatoirement. Une sorte de marionnette indéfinissable, sans queue ni tête, rouge, écrasée, organique. Un dedans sans dehors. Le vivant imprévisible mu par des lois hors d’atteinte du calcul. Arrivé là on ne sait ni comment ni pourquoi._ Surface au sol : 10 à 15 m2 Matériaux : toile peinte rembourrée avec de la paille, corde pour produire les excroissances par étranglement **A propos de Claude Hassan :** Claude Hassan est née en 1958 à Paris. Depuis 1997, elle vit dans son atelier à Torcy, en Ile-de-France. Elle y travaille principalement sur papier, à l’eau, dans des formats allant de quelques centimètres à quelques mètres. Sur l’espace blanc de la feuille, le pinceau, gorgé d’eau teintée dépose lentement la trace d’un geste qui témoigne de l’être au monde, en creux, avec des manques, du moins. « …On trouve chez Claude Hassan des signes, des débuts de signe, des parcelles de signes, des insignifiés, des traces d’attouchements presque tendres. Des apparitions étranges comme venues à tâtons surgies d’un monde oublié. Des formes qui explorent physiquement, avec l’air de ne pas y toucher… » * Périodiquement, elle revient à la terre. Le grès noir est son matériau de prédilection. Elle le modèle avec ses pieds, sauvagement. Entre ces pôles, dans la traversée du temps, il y a des errances, des passages et des couleurs. _*Extrait de « Le son de la ligne de la couleur du sang » de Claire Péraro_ _Elle expose régulièrement depuis 1987, à Paris et en Province (musée, salons, galeries)._

Gratuit – ouvert à tous aux horaires d’ouverture du Parc culturel de Rentilly

Découverte de l’installation de Claude Hassan, artiste plasticienne Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T20:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T21:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T21:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T21:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T21:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T15:30:00;2021-07-10T15:30:00 2021-07-10T21:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T21:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T21:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T21:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T21:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T21:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T15:30:00;2021-07-17T15:30:00 2021-07-17T21:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T21:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T21:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T21:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T21:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T21:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T15:30:00;2021-07-24T15:30:00 2021-07-24T21:00:00;2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T21:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T21:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T21:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T21:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T21:00:00;2021-07-31T09:00:00 2021-07-31T15:30:00;2021-07-31T15:30:00 2021-07-31T21:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T21:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T21:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T21:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T21:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T21:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T15:30:00;2021-08-07T15:30:00 2021-08-07T21:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T21:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T21:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T21:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T21:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T21:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T21:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T15:30:00;2021-08-14T15:30:00 2021-08-14T21:00:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T21:00:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T21:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T21:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T21:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T21:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T21:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T15:30:00;2021-08-21T15:30:00 2021-08-21T21:00:00;2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T21:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T21:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T21:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T21:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T21:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T21:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T15:30:00;2021-08-28T15:30:00 2021-08-28T21:00:00;2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier Adresse 1 rue de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin Ville Bussy-Saint-Martin lieuville Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier Bussy-Saint-Martin