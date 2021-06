Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage, Somme EXPO inédite: confidences fort-mahonnaises Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage Somme Une exposition de portraits réalisés par le photographe Sissi Photographie sur des personnalités de Fort-Mahon-Plage dont l’équipe de l’office de tourisme.

Le tourisme, c’est avant tout une aventure humaine, une belle rencontre. Parce qu’ils sont nos meilleurs ambassadeurs, nous avons voulu rendre hommage à ces fort-mahonnais « anonymes » de cœur ou de souche. Des portraits bruts sans filtre ! Rendez-vous salle d’exposition Jean-Marie Boulard à l’office de tourisme, entrée gratuite. Une exposition de portraits réalisés par le photographe Sissi Photographie sur des personnalités de Fort-Mahon-Plage dont l’équipe de l’office de tourisme.

