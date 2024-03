Expo Immigration bretonne en Armorique Guilvinec, dimanche 7 juillet 2024.

Expo Immigration bretonne en Armorique Guilvinec Finistère

Une occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine et de notre histoire et en même temps de visiter la chapelle Saint Trémeur avec sa fontaine et son four à pain. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 15:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Chapelle Saint-Trémeur

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne sainttremeurgv@gmail.com

L’événement Expo Immigration bretonne en Armorique Guilvinec a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Destination Pays Bigouden Sud