A l’occasion de la sortie de l’album “Qatar 2022 : L’autre pays du football” (En Exergue. Editions), la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur le dessinateur de presse GAB. Du 3 au 19 novembre, une exposition-vente d’illustrations originales réunira de nombreuses œuvres. Résumé du livre “Qatar 2022 : L’autre pays du football” (En Exergue Editions.) Les auteurs Alain Leiblang et GAB s’amusent avec serieux à nous raconter comment nous en sommes arrivés là. De la genèse de la candidature (2010) validée après inspection des pays candidats et un vote du Comité exécutif de la FIFA sou un intense lobbying de ce petit Emirat sans oublier les pots-de-vin éventuels jusqu’à ces derniers mois où l’on feint de découvrir à quel prix les joueurs des 32 équipes qualifiées se disputeront le titre mondial. On rit ou on grince des dents mais au moins : on (se) questionne ! Texte d’Alain Leiblang, ancien de la FIFA Alain Leiblang a été Chef de presse de la Coupe du monde de football en 1998. Il a collaboré avec Michel Platini jusqu’à son élection au poste de président de l’UEFA avant de terminer sa carrière à la division de la communication de la FIFA. Il est l’auteur et coauteur de quatre ouvrages dont “Les enragés du football” (Calmann-Lévy, 2008). L’exposition L’exposition-vente à la galerie Art Maniak réunira les dessins originaux de GAB présents dans le livre “Qatar 2022 : L’autre pays du football”. Une belle occasion de se faire plaisir à petits prix mais surtout de rire de ce monde absurde. À découvrir en exclusivité : Les aquarelles originales de l’artiste GAB, parfois grinçantes, mais toujours percutantes. De nombreuses aquarelles issues du “Cahier des vacances de la mer” (Arthaud) Galerie Art Maniak 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris Contact : https://art-maniak.com/index.php/gab-qatar-2022-lautre-pays-du-football/ clement.gombert@hotmail.fr https://www.facebook.com/artmaniak.bd https://www.facebook.com/artmaniak.bd

