Expo illustrations En chemin… Pierre-Yves Bonnot Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 3 octobre 2024.

Expo illustrations En chemin… Pierre-Yves Bonnot Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Pierre-Yves Bonnot Illustrateur naturaliste

Diplômé de l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, le dessin et le travail de la couleur ont très tôt fait partie intégrante de ma vie.

Après avoir parcouru le monde pendant 10 ans en tant qu’architecte d’intérieur, j’ai décidé de poser mes valises à la campagne où je vis et travaille… me permettant ainsi d’observer, jour après jour, la nature environnante et d’ausculter le vivant…. source inépuisable d’inspiration.

Les illustrations présentées sont des œuvres originales, peintes à la gouache rehaussée de crayons sur papiers anciens livres de remise de prix, atlas, cartes d’état major, papiers peints… Cette démarche s’inscrit dans une volonté de réhabilitation d’objets voués, pour la plupart, au rebut.

La typographie surannée d’un texte, le grain jauni d’un papier, le motif inopiné d’une trace d’humidité sont autant d’éléments poétiques qui viendront alimenter mon imaginaire et renforcer ma démarche graphique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03 10:00:00

fin : 2024-10-09 12:30:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne designdhector@orange.fr

L’événement Expo illustrations En chemin… Pierre-Yves Bonnot Île-Tudy a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Destination Pays Bigouden Sud